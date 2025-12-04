El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones inestables. La temperatura oscilará entre los 6 y 9 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con intervalos de nubes y lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias durante la jornada. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que oscilan entre 0.1 y 4 mm, siendo el periodo de mayor intensidad entre las 11:00 y las 14:00 horas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste con velocidades que alcanzarán hasta los 25 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. Esto, combinado con la lluvia, podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, con valores que podrían bajar hasta los 2 grados en algunos momentos del día.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 40% de posibilidad en las primeras horas y un 60% entre las 7:00 y las 13:00 horas. Esto sugiere que los habitantes de Forcarei deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente durante la mañana y parte de la tarde. Las tormentas podrían venir acompañadas de vientos fuertes y, en algunos casos, granizo.

A medida que se acerque la tarde, se espera que las lluvias disminuyan ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 6 a 8 grados , y la sensación térmica podría seguir siendo baja debido al viento persistente.

En resumen, el día de hoy en Forcarei se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de tormenta, y que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.