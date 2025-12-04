El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

Hoy, 4 de diciembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados en las horas más frescas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán en su mayoría ligeras. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.3 mm en la mañana, aumentando a 2 mm en la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

La humedad relativa se mantendrá en niveles elevados, superando el 90% durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos soplarán desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 30 y 33 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunos momentos, alcanzando hasta 39 km/h en la tarde. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé una probabilidad del 45% de tormentas en las primeras horas del día, disminuyendo a un 20% en la tarde y a 0% por la noche. Esto sugiere que, aunque las tormentas son posibles, su intensidad no debería ser significativa, pero es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de lluvia que podrían interrumpir las actividades al aire libre. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia más intensa, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el día en A Estrada se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones invernales y la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.