El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

Hoy, 4 de diciembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 12 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados en las horas más frescas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos del día, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, así como de 1 a 7 de la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Cuntis deben estar preparados para la posibilidad de lluvias, aunque se espera que sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.9 mm en las primeras horas y 0.8 mm en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, oscilando entre el 83% y el 100% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos soplarán predominantemente del suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 39 km/h, siendo más intensos en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas que, aunque no se prevén tormentas severas, podrían ser notables en ciertos momentos.

A medida que el día avance, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían dar paso a lluvias intermitentes. Las temperaturas se mantendrán estables, con mínimas de 8 grados en las horas más frías y máximas que no superarán los 12 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Los vientos del suroeste aportarán un toque de frescura, haciendo que la jornada sea ideal para actividades en interiores. Los que planeen salir deben estar preparados para la lluvia y el frío, y se aconseja llevar paraguas y ropa abrigada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.