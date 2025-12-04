El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

Hoy, 4 de diciembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 13 grados . La sensación de frío se verá acentuada por la alta humedad relativa, que alcanzará hasta un 99% en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la percepción térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A lo largo de la jornada, se prevé que la nubosidad se mantenga, con períodos de muy nuboso y cubierto, lo que limitará la visibilidad del sol. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 07:00 y las 13:00. Se anticipa que las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en las primeras horas y hasta 0.7 mm en la tarde. Sin embargo, es importante estar preparados para la posibilidad de chubascos ligeros a lo largo del día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 12 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. Este viento, aunque moderado, puede ser incómodo, especialmente en combinación con la humedad y las bajas temperaturas.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 40% de posibilidad en las primeras horas y un 50% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los residentes deben estar atentos a posibles cambios en las condiciones climáticas que podrían traer consigo descargas eléctricas.

A medida que avance la tarde, la temperatura se mantendrá estable alrededor de los 10 a 12 grados, con una ligera mejora en la humedad relativa, que podría bajar a un 72% hacia el final del día. Sin embargo, la nubosidad persistirá, y el cielo seguirá cubierto hasta el ocaso, que se espera para las 18:01.

En resumen, hoy en Catoira se experimentará un día mayormente nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones invernales y que lleven paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.