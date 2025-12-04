El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

Hoy, 4 de diciembre de 2025, A Cañiza se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y la posibilidad de lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto con lluvia, con temperaturas que rondan los 8 grados . A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo un ambiente nuboso y fresco.

La precipitación será un factor importante a lo largo del día, con un total estimado de 7 mm de lluvia en las primeras horas, disminuyendo a 2 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia en cualquier momento. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente en la mañana y a primera hora de la tarde.

El viento también jugará un papel relevante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta 58 km/h en las primeras horas, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo habitual. A lo largo del día, la velocidad del viento se mantendrá entre 30 y 40 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica descienda a niveles cercanos a los 5 grados en algunos momentos.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 55% en las primeras horas y un 50% en la tarde. Esto indica que, aunque las tormentas no son seguras, la posibilidad de que se desarrollen es significativa, especialmente en combinación con las condiciones de humedad y viento.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre 6 y 8 grados . La sensación térmica, debido al viento y la humedad, podría hacer que se sienta más fresco, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para el tiempo.

En resumen, el día en A Cañiza se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias intermitentes y un viento fuerte que podría afectar la sensación térmica. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja a los transeúntes que lleven paraguas y se mantengan atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.