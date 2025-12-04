El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

Hoy, 4 de diciembre de 2025, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que sugieren la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían hacer su aparición en el periodo inicial. La temperatura se mantendrá fresca, comenzando en torno a los 14 grados y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando mínimas de 11 grados en las horas más frías.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 97% y fluctuando entre el 71% y el 90% a lo largo del día. Esto, combinado con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la probabilidad de lluvia sea significativa, alcanzando un 100% en las primeras horas y manteniéndose en torno al 60% durante la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en las primeras horas y hasta 1 mm en total a lo largo del día. Las condiciones de nubosidad y lluvia escasa se mantendrán hasta la noche, cuando se espera que el cielo continúe cubierto.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, con rachas que podrían alcanzar hasta 53 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. La dirección del viento será predominantemente del oeste, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional. Se recomienda tener precaución, especialmente en áreas expuestas, debido a la intensidad del viento.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. La temperatura se estabilizará en torno a los 12-14 grados, lo que podría hacer que la tarde se sienta más fresca de lo habitual. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se aconseja a los conductores y peatones estar atentos.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.