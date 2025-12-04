El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores de hasta el 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad se estabilizará alrededor del 76-79%, pero seguirá contribuyendo a la sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas pero constantes. A lo largo del día, se prevé que caigan entre 0.1 y 1 mm de lluvia, siendo más probable que se registren en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Cambados necesiten paraguas si planean salir.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 35 km/h, alcanzando rachas de hasta 47 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se va a estar al aire libre.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 35% en las primeras horas y un 50% en la franja horaria de la tarde. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, aunque es posible que se produzcan algunas descargas eléctricas acompañadas de la lluvia.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11-13 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:02, marcando el final de un día gris y húmedo en Cambados. Los residentes deben estar preparados para un tiempo invernal, con la posibilidad de lluvias ligeras y un viento fresco que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.