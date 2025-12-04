El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

Hoy, 4 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que sugieren la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura inicial de 13 grados , que irá descendiendo a medida que avancen las horas. A lo largo del día, se espera que la temperatura se mantenga entre los 9 y 12 grados, lo que podría resultar en un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como de 07:00 a 13:00. Durante estos intervalos, se anticipan lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en la madrugada y hasta 1 mm en las horas posteriores. La lluvia será escasa, pero constante, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles.

La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 77% y el 100%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos, provenientes principalmente del oeste y suroeste, variarán en velocidad, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para enfrentar el frío y la humedad.

A medida que el día avance, el cielo permanecerá cubierto, con algunas breves interrupciones en la nubosidad, pero sin grandes cambios en las condiciones climáticas. La temperatura alcanzará su punto más bajo alrededor de las 05:00, con 9 grados, y se mantendrá en torno a los 10-12 grados durante la mayor parte del día. Las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana.

En resumen, los habitantes de Caldas de Reis deben prepararse para un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y mantenerse abrigados, ya que las condiciones climáticas no invitan a salir sin la debida protección.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.