El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 11 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 12 a 13 grados, lo que es típico para esta época del año en la región. Sin embargo, la combinación de la alta humedad y el cielo cubierto puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, hay una probabilidad del 100% de que se produzcan lluvias, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm en total durante el día. Sin embargo, es importante estar preparado, ya que la probabilidad de tormentas también se sitúa en un 40% en las primeras horas y un 50% entre las 07:00 y las 13:00.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 59 km/h en las horas más activas de la mañana. Esto puede generar condiciones de mal tiempo, especialmente para actividades al aire libre. Las rachas de viento disminuirán a lo largo del día, pero se mantendrán en torno a los 30-40 km/h, lo que podría afectar la sensación térmica y la estabilidad de estructuras ligeras.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que las lluvias disminuyan, aunque la probabilidad de precipitaciones se mantendrá. La temperatura se estabilizará en torno a los 13 grados, y la humedad comenzará a descender ligeramente, lo que podría ofrecer un respiro en la sensación de frío.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y un viento notable. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones invernales, llevando ropa adecuada y considerando la posibilidad de cambios repentinos en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.