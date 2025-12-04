El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "muy nuboso" y "cubierto con lluvia escasa". Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La precipitación se espera que sea ligera, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en las horas más activas de la mañana. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, alcanzando el 100% en varios periodos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente. Esto indica que los habitantes de Barro deben estar preparados para condiciones de lluvia intermitente.

En cuanto a la humedad relativa, se anticipa que se mantenga en niveles elevados, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día. Esto contribuirá a una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. Es aconsejable tener precaución, especialmente en áreas expuestas, donde el viento puede ser más intenso.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y aunque la probabilidad de tormentas es baja, se registrarán algunas ráfagas de viento que podrían sorprender a los transeúntes. La temperatura se mantendrá estable, rondando los 11 grados , lo que sugiere que la tarde será fresca y húmeda.

En resumen, el día en Barro se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes que se preparen para un día húmedo y ventoso, y que tomen las precauciones necesarias al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.