El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Baiona se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 11 y 14 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A lo largo del día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá por encima del 70%, lo que indica que el aire se sentirá bastante pesado y húmedo.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la probabilidad de lluvia sea significativa, con un 100% de probabilidad en las primeras horas de la mañana y un 90% entre la tarde y la noche. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm en total. Sin embargo, es importante estar preparado para posibles tormentas, especialmente en el periodo de 01:00 a 07:00, donde la probabilidad de tormenta alcanza el 55%.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 24 y 40 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en las horas más activas. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas expuestas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

A medida que el día avance, el cielo permanecerá cubierto, con nubes altas que podrían dar paso a un ligero despeje hacia la tarde, aunque las condiciones seguirán siendo mayormente nubladas. La temperatura se mantendrá constante, y es probable que la sensación de frío persista debido a la combinación de viento y humedad.

En resumen, los habitantes de Baiona deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias y tormentas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían ser incómodas, especialmente en las horas más frías del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.