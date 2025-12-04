El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que indica un inicio de día inestable. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente adversas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 11 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 10 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas más frías de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y bajando gradualmente a un 82% hacia la noche.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 25 km/h en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. Sin embargo, se prevén ráfagas de viento más intensas en momentos de tormenta, lo que podría generar una sensación de frío mayor. La dirección del viento se mantendrá mayormente del oeste y suroeste, lo que podría contribuir a la inestabilidad atmosférica.

A medida que avance el día, las condiciones de lluvia continuarán, aunque se espera que la intensidad varíe. En la mañana, se registrarán precipitaciones de hasta 4 mm, disminuyendo a 0.9 mm en la tarde y manteniéndose en niveles bajos durante la noche. A pesar de la disminución en la cantidad de lluvia, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 65% en las primeras horas, lo que podría generar momentos de actividad eléctrica.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones al desplazarse. A medida que se acerque la tarde, las condiciones podrían mejorar ligeramente, pero la posibilidad de lluvias escasas persistirá hasta la noche.

En resumen, el día en As Neves se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y temperaturas frescas. Los habitantes deben estar preparados para condiciones cambiantes y mantenerse informados sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.