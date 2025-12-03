El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

Hoy, 3 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que podrían traer algunas lluvias dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá aumentando, alcanzando un estado muy nuboso y finalmente cubierto en las horas centrales.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 8 y 12 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de los 8 grados, que se mantendrán hasta la tarde, cuando se espera un ligero aumento. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el sureste con rachas que alcanzarán hasta los 56 km/h, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la tarde. Se anticipa que la precipitación acumulada durante el día podría llegar a ser significativa, con valores que podrían alcanzar hasta 7 mm. Las lluvias serán escasas en las primeras horas, pero se intensificarán a medida que se acerque la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad, combinado con el viento, podría hacer que la percepción del frío sea más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto a la actividad eléctrica, se prevé una probabilidad del 70% de tormentas entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que podría traer consigo no solo lluvia, sino también rachas de viento más intensas y un ambiente inestable. Es recomendable que los residentes de Vilanova de Arousa tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor actividad meteorológica.

A medida que se acerque la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura descenderá ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 11-12 grados, lo que sugiere que la noche será fresca y húmeda.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes vayan aumentando, dando paso a un ambiente cubierto. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las horas centrales del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes.

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso hacia el mediodía. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 12 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente al salir.

Hoy, 3 de diciembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes se intensifiquen, dando paso a intervalos nubosos con lluvia escasa. La temperatura se mantendrá fresca, oscilando entre los 7 y 12 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

