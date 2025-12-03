El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

Hoy, 3 de diciembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes se intensifiquen, dando paso a intervalos nubosos con lluvia escasa. La temperatura se mantendrá fresca, oscilando entre los 7 y 12 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A partir de la tarde, la situación meteorológica se tornará más inestable. Las nubes se volverán más densas y se prevé que la lluvia se haga más presente, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando la probabilidad de precipitación alcanza el 100%. Durante este periodo, se anticipan lluvias que podrían acumular hasta 4 mm, lo que podría causar algunas molestias a los transeúntes y a quienes realicen actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de viento que alcanzarán hasta 49 km/h, provenientes del suroeste. Este viento, combinado con la lluvia, podría generar una sensación térmica más fría de lo habitual, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en zonas expuestas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 96% en las horas más críticas de la tarde, lo que contribuirá a una atmósfera bastante húmeda y podría hacer que la lluvia se sienta más intensa. A pesar de las condiciones adversas, es importante recordar que la lluvia es necesaria para el entorno natural y puede ser beneficiosa para la agricultura local.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que haya un 70% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 19:00 y las 01:00 horas. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, por lo que se recomienda estar alerta y evitar actividades al aire libre durante este periodo.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un tiempo mayormente nublado con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Es un día para permanecer en casa o, si es necesario salir, hacerlo con precaución y preparado para las inclemencias del tiempo.

Hoy, 3 de diciembre de 2025, Catoira se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad. Durante la mañana, la probabilidad de precipitación será del 65%, con una ligera posibilidad de lluvia escasa, especialmente entre las 01:00 y las 07:00 horas. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 7 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más fría debido a la humedad.

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso hacia el mediodía. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 12 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente al salir.

Hoy, 3 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que podrían traer algunas lluvias dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá aumentando, alcanzando un estado muy nuboso y finalmente cubierto en las horas centrales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.