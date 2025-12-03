El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que rondarán los 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en la mañana, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas estables que no superarán los 12 grados en las horas más cálidas. La probabilidad de precipitación es significativa, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, donde se estima un 95% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 0.4 mm en este periodo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Se prevé que la racha máxima de viento alcance los 25 km/h hacia el final de la jornada, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. La dirección del viento cambiará a sur en las horas de la tarde, lo que podría influir en la percepción térmica.

Durante la tarde, la probabilidad de tormenta aumentará, alcanzando un 75% entre las 19:00 y las 01:00 horas del día siguiente. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán escasas, la posibilidad de tormentas eléctricas no puede ser descartada. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 10 grados, con un leve descenso hacia la noche.

La visibilidad podría verse afectada por la combinación de la lluvia y la alta humedad, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se recomienda a los habitantes de Vilaboa que tomen precauciones al conducir y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día de hoy en Vilaboa se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y una alta probabilidad de tormentas por la tarde. Las temperaturas serán frescas y el viento soplará moderadamente, lo que contribuirá a una sensación de frío. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las actividades al aire libre deben ser planificadas con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.