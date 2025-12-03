El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

Hoy, 3 de diciembre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 4 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, oscilando entre 4 y 9 grados . La máxima se alcanzará en las horas de la tarde, cuando el termómetro podría llegar a los 9 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y al viento que soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 56 km/h en las horas más intensas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es significativa, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 100% de posibilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían rondar entre 0.1 y 1 mm, pero no se descartan episodios de lluvia más intensa en forma de tormenta, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormenta se eleva al 75%.

El viento, que soplará de manera constante desde el suroeste, alcanzará velocidades de entre 6 y 35 km/h, lo que podría generar condiciones de mal tiempo y hacer que la sensación de frío sea aún más pronunciada. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, coincidiendo con el aumento de la actividad tormentosa.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con momentos de nubosidad variable. Las nubes altas también estarán presentes, pero no se anticipan claros significativos. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, especialmente en las zonas más expuestas.

En resumen, los habitantes de Vila de Cruces deben prepararse para un día frío y húmedo, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvia, especialmente en la tarde. Se recomienda abrigarse adecuadamente y estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente.

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las primeras horas de la mañana. A partir de las 6:00, se espera que la situación se complique con la llegada de lluvias escasas, especialmente en las horas centrales del día.

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con nubes altas que irán aumentando en densidad a medida que avanza la jornada. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia.

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% en los periodos de la tarde y la noche. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en total.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.