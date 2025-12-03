El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Vigo se prepara para un tiempo mayormente inestable, con una combinación de nubes y precipitaciones que marcarán la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con intervalos de nubes altas y una probabilidad de tormenta que alcanzará el 70% en las primeras horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 8 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, con un 95% de probabilidad de precipitaciones entre las 7 y las 13 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm, pero no se descartan chubascos más intensos en algunos momentos. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 79% al inicio del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

Durante la tarde, la situación meteorológica se tornará más complicada. La probabilidad de lluvia se elevará al 100% entre la 1 y las 7 de la tarde, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm. Las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 12 grados , pero la combinación de viento y humedad hará que la sensación térmica sea más baja. El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían superar los 30 km/h, lo que incrementará la sensación de frío.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de tormenta se mantendrá en un 80%, lo que sugiere que los vigueses deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, y se espera que la humedad alcance niveles cercanos al 97%, lo que podría generar un ambiente muy húmedo y frío.

Es recomendable que los ciudadanos de Vigo tomen precauciones, especialmente aquellos que planean actividades al aire libre. Llevar paraguas y ropa adecuada para el frío y la lluvia será esencial para enfrentar las condiciones climáticas de hoy. La jornada se caracterizará por un cielo cubierto y una atmósfera inestable, lo que podría afectar tanto el tráfico como las actividades cotidianas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Cangas se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que rondará los 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 79%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Hoy, 3 de diciembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con intervalos de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén cielos cubiertos, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

Hoy, 3 de diciembre de 2025, Mos se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 6 grados , lo que puede resultar fresco para quienes salgan a la calle. La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% al amanecer, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.