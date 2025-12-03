El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Valga se prepara para un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos de lluvia escasa que comenzarán a ser más frecuentes. Las precipitaciones se estiman en alrededor de 0.3 mm en las primeras horas, aumentando a 1 mm hacia la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en las horas centrales del día, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 9 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se prevén rachas de hasta 30 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la alta humedad. Las ráfagas de viento serán más notables en las zonas abiertas y expuestas, por lo que se aconseja tener precaución al desplazarse.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, y las condiciones de tormenta serán posibles, especialmente en las horas cercanas al ocaso. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 80% en las últimas horas del día, lo que podría traer consigo lluvias más intensas y rachas de viento más fuertes. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 11 grados , pero la sensación térmica podría ser más baja debido al viento y la humedad.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo seguirá cubierto y las lluvias podrían continuar, aunque con menor intensidad. La temperatura descenderá gradualmente, manteniéndose alrededor de los 10 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos nublados y una alta probabilidad de lluvias. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones al salir.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 3 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día marcado por condiciones mayormente nubladas y la posibilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con intervalos de nubes que podrían dar paso a lluvias escasas. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 6 grados durante la mayor parte del día, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Hoy, 3 de diciembre de 2025, Catoira se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad. Durante la mañana, la probabilidad de precipitación será del 65%, con una ligera posibilidad de lluvia escasa, especialmente entre las 01:00 y las 07:00 horas. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 7 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más fría debido a la humedad.

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% al amanecer, lo que generará una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.