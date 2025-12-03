El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con un 50% de probabilidad de precipitación en las primeras horas y un 95% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que es probable que los habitantes de Tui se enfrenten a lluvias ligeras, especialmente durante la mañana.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 12 grados a lo largo del día. La temperatura más baja se registrará en las primeras horas, mientras que se espera un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando un máximo de 12 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las horas más críticas del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las horas de la tarde. Este viento podría contribuir a una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que el día avance, el viento podría intensificarse, lo que podría generar un ambiente más incómodo para actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 50% de posibilidad de tormenta en las primeras horas del día, disminuyendo a un 5% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, a partir de las 19:00, la probabilidad de tormenta aumenta nuevamente hasta un 75%, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas más severas por la noche.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la bruma y la posible lluvia, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se recomienda a los ciudadanos de Tui que tomen precauciones si planean salir, especialmente en la carretera, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas para estar al tanto de cualquier cambio en las condiciones climáticas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia y tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde.

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que rondarán los 6 grados centígrados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 90%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

Hoy, 3 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se enfrenta a un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura oscilará entre los 4 y 6 grados , lo que puede generar una sensación de frío, acentuada por la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.