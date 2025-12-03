El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, especialmente en las horas de la tarde y la noche, donde se prevén condiciones de cubierto con lluvia escasa.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 12 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán durante la mañana, alcanzando su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 12 grados. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las horas nocturnas.

La humedad será un factor notable durante todo el día, con niveles que rondarán entre el 78% y el 100%. Esto, combinado con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los residentes de Tomiño vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en las horas de la tarde y la noche. Este viento podría contribuir a que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que es aconsejable tener precaución si se planea salir al aire libre.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente en la tarde y la noche, con un 100% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría generar charcos y condiciones resbaladizas en las calles. Se recomienda a los conductores y peatones tener cuidado al desplazarse.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con lluvias escasas a lo largo de la jornada. Es un día ideal para actividades en interiores, y si se sale, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien.

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Oia se prepara para experimentar un tiempo mayormente cubierto, con algunas posibilidades de tormenta y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales.

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se espera un cielo cubierto con tormentas y lluvias ligeras.

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con un 50% de probabilidad de precipitación en las primeras horas y un 95% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que es probable que los habitantes de Tui se enfrenten a lluvias ligeras, especialmente durante la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.