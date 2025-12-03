El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que rondarán los 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 97%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 11 grados . La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la tarde. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 2 mm, lo que indica que, aunque no se espera una lluvia torrencial, sí habrá momentos de chubascos intermitentes.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 13 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. La dirección del viento, combinada con la alta humedad, puede hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 75% de posibilidad de tormenta entre las 7 y las 9 de la noche, lo que podría traer consigo un aumento en la intensidad de las lluvias. Es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

A lo largo del día, se recomienda a los residentes de Soutomaior que tomen precauciones al conducir y que eviten actividades al aire libre si las condiciones se tornan adversas. La combinación de viento, lluvia y temperaturas frescas puede hacer que el día sea incómodo, por lo que es aconsejable planificar actividades en interiores. En resumen, el tiempo en Soutomaior hoy será mayormente nublado con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y un viento notable, lo que sugiere un día típico de invierno en la región.

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Pazos de Borbén, con una notable presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes se irán intensificando, y se prevé que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 5 y 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Hoy, 3 de diciembre de 2025, Redondela se prepara para un día mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con intervalos nubosos, aunque a medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, alcanzando un estado cubierto en la tarde.

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que rondarán los 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en la mañana, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.