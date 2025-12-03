El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% en los periodos de la tarde y la noche. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en total.

Las temperaturas se mantendrán frías, oscilando entre los 4 y 9 grados . Las mínimas se registrarán en las primeras horas del día, mientras que las máximas se alcanzarán durante la tarde, cuando el termómetro podría marcar hasta 9 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores cercanos al 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. En particular, se prevé que la humedad se mantenga en torno al 98% durante la mañana y baje ligeramente a lo largo del día, pero sin llegar a niveles cómodos.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 60 km/h en las horas más ventosas, especialmente por la tarde. Este viento, combinado con la alta humedad, podría generar una sensación de frío más aguda, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 75% de posibilidad de que se produzcan en la tarde y la noche, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de la lluvia. Es importante que los residentes de Silleda estén preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean salir durante las horas de mayor actividad tormentosa.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, y las condiciones de lluvia continuarán, con intervalos de nubosidad que podrían ofrecer breves momentos de calma. Sin embargo, la tendencia general será hacia un tiempo inestable y húmedo, típico de esta época del año en la región. Se aconseja a la población que tome precauciones al conducir y que evite actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad climática.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.