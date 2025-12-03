El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Sanxenxo se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso que rápidamente dará paso a un ambiente más gris y cargado de nubes. A medida que avance el día, la probabilidad de precipitaciones aumentará considerablemente, alcanzando un 95% en las primeras horas y manteniéndose en niveles altos durante la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 7 y 12 grados . En la mañana, se registrarán mínimas de 8 grados, mientras que por la tarde, las temperaturas podrían alcanzar hasta los 12 grados. La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará con fuerza desde el suroeste, alcanzando rachas de hasta 60 km/h en las horas más intensas del día. Este viento, además de contribuir a la sensación de frío, podría generar condiciones de inestabilidad que favorezcan la formación de tormentas.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 80% y el 95%, lo que podría intensificar la sensación de incomodidad, especialmente durante las horas de lluvia. Las precipitaciones se prevén en forma de lluvias escasas al inicio, pero se intensificarán a lo largo del día, con acumulaciones que podrían llegar a los 3 mm en las horas de mayor actividad. Las tormentas, aunque no se esperan de gran magnitud, podrían ser acompañadas de descargas eléctricas, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormenta se sitúa en un 70%.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las lluvias continuarán, aunque con una tendencia a disminuir en intensidad. La visibilidad podría verse afectada en momentos de tormenta, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por la zona.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, y un viento fuerte que podría complicar las actividades al aire libre. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de un buen libro o una película, y esperar a que las condiciones mejoren en los próximos días.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que rondarán los 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 84%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que rondarán los 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría contribuir a una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y húmedo, con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes se intensifiquen, llevando a un ambiente cubierto con lluvias escasas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.