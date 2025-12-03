El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con una temperatura que rondará los 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 5 y 12 grados . Las condiciones de niebla serán predominantes en las primeras horas, especialmente en los periodos de la madrugada y la mañana, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. Se recomienda a los conductores extremar las precauciones debido a la baja visibilidad.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se prevé que la precipitación acumulada durante el día alcance hasta 3 mm, siendo más intensa en la tarde. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad que podrían coincidir con la llegada de tormentas. La probabilidad de tormenta también es alta, especialmente en la franja horaria de 19:00 a 01:00, donde se estima un 80% de posibilidad de que se produzcan.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h, alcanzando rachas de hasta 35 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de nubes altas y momentos de mayor nubosidad. La tarde será especialmente propensa a tormentas, lo que podría traer consigo un aumento en la actividad eléctrica. Las temperaturas mínimas se registrarán en torno a los 5 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 12 grados, lo que sugiere un día fresco y húmedo.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy será mayormente nublado, con lluvias y tormentas esperadas, especialmente en la tarde. Se recomienda estar preparado para condiciones cambiantes y mantener precauciones al conducir debido a la niebla y la posibilidad de tormentas.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 3 de diciembre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

Hoy, 3 de diciembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas gotas de lluvia, especialmente en las primeras horas, donde la precipitación acumulada podría alcanzar hasta 0.2 mm. La temperatura se mantendrá bastante fresca, oscilando entre los 4 y 5 grados durante la mañana, lo que podría generar una sensación de frío, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre.

Hoy, 3 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se enfrenta a un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura oscilará entre los 4 y 6 grados , lo que puede generar una sensación de frío, acentuada por la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.