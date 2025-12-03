El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

Hoy, 3 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se enfrenta a un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura oscilará entre los 4 y 6 grados , lo que puede generar una sensación de frío, acentuada por la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos.

A medida que avance la mañana, la niebla se convertirá en un fenómeno predominante, afectando la visibilidad y creando condiciones de conducción potencialmente peligrosas. Se recomienda a los conductores extremar las precauciones y reducir la velocidad, ya que la niebla puede ser densa en ciertos tramos.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. Se espera un cielo cubierto con lluvias escasas, con precipitaciones que podrían alcanzar hasta 1.5 mm en total a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las horas centrales, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias intermitentes.

El viento soplará del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde. Las rachas máximas podrían llegar a los 27 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Es importante tener en cuenta que el viento puede ser más fuerte en zonas abiertas y expuestas.

La tarde se caracterizará por temperaturas que rondarán los 10 grados, lo que, combinado con la alta humedad y el viento, puede hacer que la sensación térmica sea más baja. La bruma y el cielo cubierto persistirán, lo que limitará la visibilidad y podría afectar las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. La temperatura descenderá ligeramente, alcanzando mínimos de 9 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría contribuir a la formación de niebla nuevamente.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se presenta como uno de los más fríos y húmedos de la semana, con lluvias intermitentes y condiciones de visibilidad reducida. Se aconseja a la población que se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para evitar inconvenientes.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que rondarán los 6 grados centígrados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 90%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con una temperatura que rondará los 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con un 50% de probabilidad de precipitación en las primeras horas y un 95% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que es probable que los habitantes de Tui se enfrenten a lluvias ligeras, especialmente durante la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.