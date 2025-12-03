El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso hacia el mediodía. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 12 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente al salir.

La precipitación será un factor importante a considerar, ya que se prevé que se registren lluvias escasas en varios momentos del día. En total, se estima que la acumulación de agua podría alcanzar hasta 5 mm, siendo más probable en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos críticos, lo que indica que es muy probable que los residentes de Ribadumia necesiten paraguas o impermeables.

El viento también jugará un papel relevante en la jornada. Se espera que sople desde el sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 48 km/h, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se aconseja tener precaución al desplazarse, sobre todo en áreas expuestas.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 80% y el 98%, lo que contribuirá a una sensación de incomodidad, especialmente en combinación con el viento. Las condiciones de humedad pueden hacer que la percepción del frío sea más intensa, por lo que es recomendable vestirse en capas para mantener el calor.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas será moderada, con un 60% de posibilidad en las primeras horas y un aumento a un 75% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no sean garantizadas, es prudente estar preparado para condiciones climáticas adversas.

En resumen, Ribadumia experimentará un día mayormente nublado con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Los residentes deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y comodidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes vayan aumentando, dando paso a un ambiente cubierto. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las horas centrales del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes.

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes se intensifiquen, llevando a un estado de cielo cubierto con lluvias intermitentes.

Hoy, 3 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que podrían traer algunas lluvias dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá aumentando, alcanzando un estado muy nuboso y finalmente cubierto en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.