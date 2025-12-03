El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

Hoy, 3 de diciembre de 2025, Redondela se prepara para un día mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con intervalos nubosos, aunque a medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, alcanzando un estado cubierto en la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 6 y 12 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 6 grados, aumentando ligeramente a medida que se acerque el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se situará en niveles altos, alcanzando hasta el 99% en algunos momentos del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 2 mm en las horas más intensas. La probabilidad de lluvia es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de precipitación. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente en la tarde.

El viento soplará del sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 39 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 10-17 km/h, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 50% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 20% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la situación puede evolucionar rápidamente.

En resumen, Redondela experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias intermitentes. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día húmedo y ventoso, llevando consigo paraguas y abrigos adecuados para enfrentar las condiciones climáticas.

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Pazos de Borbén, con una notable presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes se irán intensificando, y se prevé que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 5 y 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que rondarán los 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 97%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que rondarán los 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en la mañana, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.