El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

Hoy, 3 de diciembre de 2025, Pontevedra se enfrenta a un día mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos nubosos que traerán consigo lluvias escasas. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 6 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación aumentará, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se espera que la lluvia sea más intensa en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 3 mm. Las condiciones meteorológicas indican que la lluvia será intermitente, con momentos de mayor intensidad, especialmente en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 86% y el 100%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos, que soplarán principalmente del norte y del sur, alcanzarán velocidades de hasta 36 km/h, con rachas que podrían superar los 54 km/h en las horas más ventosas de la tarde. Esto podría generar un ambiente incómodo, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 75% de posibilidad de tormenta entre las 19:00 y las 01:00 horas, lo que sugiere que la tarde podría traer consigo no solo lluvia, sino también actividad eléctrica. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones o donde el viento pueda causar problemas.

A lo largo del día, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. Por la mañana, se espera que el cielo permanezca cubierto, pero a medida que se acerque la tarde, la nubosidad se intensificará, lo que podría dificultar la visibilidad.

En resumen, Pontevedra experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y vientos fuertes. Se aconseja a la población que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad durante este día inestable.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante el periodo de la mañana, la probabilidad de precipitación es del 55%, lo que indica que es probable que se registren algunas gotas de lluvia, especialmente entre las 01:00 y las 07:00 horas.

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que rondarán los 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría contribuir a una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 95%. Esto generará una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.