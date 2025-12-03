El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontevedra según los datos de la AEMET
Hoy, 3 de diciembre de 2025, Pontevedra se enfrenta a un día mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos nubosos que traerán consigo lluvias escasas. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 6 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.
A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación aumentará, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se espera que la lluvia sea más intensa en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 3 mm. Las condiciones meteorológicas indican que la lluvia será intermitente, con momentos de mayor intensidad, especialmente en las horas centrales del día.
La humedad relativa será alta, oscilando entre el 86% y el 100%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos, que soplarán principalmente del norte y del sur, alcanzarán velocidades de hasta 36 km/h, con rachas que podrían superar los 54 km/h en las horas más ventosas de la tarde. Esto podría generar un ambiente incómodo, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 75% de posibilidad de tormenta entre las 19:00 y las 01:00 horas, lo que sugiere que la tarde podría traer consigo no solo lluvia, sino también actividad eléctrica. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones o donde el viento pueda causar problemas.
A lo largo del día, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. Por la mañana, se espera que el cielo permanezca cubierto, pero a medida que se acerque la tarde, la nubosidad se intensificará, lo que podría dificultar la visibilidad.
En resumen, Pontevedra experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y vientos fuertes. Se aconseja a la población que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad durante este día inestable.
El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante el periodo de la mañana, la probabilidad de precipitación es del 55%, lo que indica que es probable que se registren algunas gotas de lluvia, especialmente entre las 01:00 y las 07:00 horas.
El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que rondarán los 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría contribuir a una sensación de frío más intensa.
El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 95%. Esto generará una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día.
