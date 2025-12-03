El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% al amanecer, lo que generará una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, con acumulados que podrían llegar hasta 3 mm en las horas pico. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 49 km/h en las horas más ventosas, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación térmica aún más fría, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con vientos suaves y aumentando a medida que se acerque la tarde.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea moderada, con un 35% de posibilidades entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto podría traer consigo tormentas eléctricas, aunque no se anticipan fenómenos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a las alertas meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

La temperatura máxima alcanzará los 11 grados por la tarde, pero con la combinación de viento y humedad, la sensación térmica podría ser más baja. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente a los 5 grados, manteniendo el ambiente fresco y húmedo.

En resumen, Pontecesures experimentará un día nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento notable. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones ante la posibilidad de lluvias y tormentas, y que se vistan adecuadamente para el tiempo frío y húmedo que predominará durante todo el día.

Hoy, 3 de diciembre de 2025, Catoira se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad. Durante la mañana, la probabilidad de precipitación será del 65%, con una ligera posibilidad de lluvia escasa, especialmente entre las 01:00 y las 07:00 horas. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 7 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más fría debido a la humedad.

Hoy, 3 de diciembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante la mañana, se espera un cielo poco nuboso que dará paso a un aumento en la cobertura nubosa hacia el mediodía, alcanzando un estado cubierto en las horas posteriores. A medida que avance la tarde, la nubosidad se intensificará, y se prevén condiciones de muy nuboso con posibilidades de lluvia escasa.

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Valga se prepara para un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.