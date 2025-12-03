El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

Hoy, 3 de diciembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas gotas de lluvia, especialmente en las primeras horas, donde la precipitación acumulada podría alcanzar hasta 0.2 mm. La temperatura se mantendrá bastante fresca, oscilando entre los 4 y 5 grados durante la mañana, lo que podría generar una sensación de frío, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre.

A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, y se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, superando el 90%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. La niebla y la bruma serán fenómenos comunes, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y caminos de la zona.

El viento soplará de dirección variable, predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h. En las horas más activas, se podrían registrar rachas de viento más intensas, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en las copas de los árboles y en los elementos sueltos en la vía pública.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará considerablemente, alcanzando un 75% entre las 19:00 y 01:00 horas. Esto sugiere que los habitantes de Ponteareas deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, acompañadas de lluvia moderada, que podrían dejar acumulaciones de hasta 1 mm en poco tiempo. La noche se presentará con cielos cubiertos y una temperatura que descenderá a unos 9 grados , manteniendo la sensación de frío.

Es recomendable que los residentes tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de tormenta, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas. La combinación de alta humedad, temperaturas frescas y la posibilidad de tormentas eléctricas sugiere un día inestable, donde la precaución será clave para disfrutar de las actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 3 de diciembre de 2025, Mondariz se prepara para un día mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 6 grados centígrados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 98%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

Hoy, 3 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se enfrenta a un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura oscilará entre los 4 y 6 grados , lo que puede generar una sensación de frío, acentuada por la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos.

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con una temperatura que rondará los 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.