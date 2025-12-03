El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente durante la mañana y la noche. La temperatura mínima se registrará en las primeras horas, alcanzando los 4 grados, mientras que la máxima podría llegar a los 10 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta a lo largo del día, comenzando en un 100% en la mañana y descendiendo ligeramente, pero manteniéndose por encima del 90% durante la mayor parte del día. Esto, combinado con la niebla y la bruma, podría dificultar la visibilidad en las primeras horas, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones.

A medida que avance el día, se espera un aumento en la probabilidad de precipitaciones, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde la probabilidad de lluvia alcanzará el 100%. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 2 mm en total. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente en la tarde.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se podrían registrar ráfagas de hasta 36 km/h. Esto podría generar un ambiente más fresco y, junto con la lluvia, contribuir a una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 15% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que, aunque no es muy probable, no se puede descartar la ocurrencia de tormentas aisladas en la región. La combinación de viento, lluvia y temperaturas frescas podría hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se aconseja a los habitantes de Ponte Caldelas vestirse adecuadamente para el tiempo.

En resumen, el día se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con niebla y bruma en la mañana, seguido de lluvias ligeras en la tarde y un aumento en la intensidad del viento. Se recomienda estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.