El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 95%. Esto generará una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 6 y 7 grados. La probabilidad de precipitación será notable, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm en total durante el día. La precipitación comenzará a ser más intensa a partir de la tarde, cuando se prevé que la lluvia se haga más constante.

El viento soplará del norte y del sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 54 km/h en las horas más ventosas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 75% de posibilidad de tormenta entre las 19:00 y las 21:00 horas, lo que podría intensificar las condiciones de lluvia y viento. Es importante estar atentos a las alertas meteorológicas, ya que las tormentas pueden traer consigo ráfagas de viento más fuertes y lluvias más intensas.

La visibilidad podría verse afectada durante las horas de lluvia, especialmente en las zonas más expuestas al viento. Se aconseja a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales al desplazarse.

A lo largo de la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, manteniéndose alrededor de los 6 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas del día siguiente. En resumen, el tiempo en Poio para hoy será mayormente nublado con lluvias intermitentes, viento moderado y temperaturas frescas, lo que sugiere un día típico de invierno en la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que rondarán los 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría contribuir a una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes se intensifiquen, llevando a un estado de cielo cubierto con lluvias intermitentes.

Hoy, 3 de diciembre de 2025, Pontevedra se enfrenta a un día mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos nubosos que traerán consigo lluvias escasas. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 6 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.