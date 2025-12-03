El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pazos de Borbén según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Pazos de Borbén, con una notable presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes se irán intensificando, y se prevé que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 5 y 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día. Esta elevada humedad, combinada con la bruma matutina, podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de la zona vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.
En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente a lo largo del día, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se estima que la precipitación acumulada podría alcanzar hasta 1.8 mm, con intervalos de lluvia escasa. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias durante este periodo. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, por lo que es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.
El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 29 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la humedad y las bajas temperaturas.
A lo largo de la tarde, la probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 80% entre las 19:00 y las 01:00 horas. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas aisladas, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de conducción en las carreteras.
En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se recomienda a los residentes estar preparados para las condiciones cambiantes y tomar precauciones al salir.
El tiempo en otros municipios
Hoy, 3 de diciembre de 2025, Mondariz se prepara para un día mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 6 grados centígrados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 98%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.
Hoy, 3 de diciembre de 2025, Redondela se prepara para un día mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con intervalos nubosos, aunque a medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, alcanzando un estado cubierto en la tarde.
El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que rondarán los 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 97%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.
