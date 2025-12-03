El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Oia se prepara para experimentar un tiempo mayormente cubierto, con algunas posibilidades de tormenta y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas al inicio, con un acumulado de 2 mm en las primeras horas. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará, alcanzando un 100% entre las 19:00 y 01:00. Se espera que las lluvias sean intermitentes, con un total estimado de 2 mm a lo largo del día. Las tormentas también son una posibilidad, especialmente en la tarde y la noche, con un 75% de probabilidad de tormenta en las horas más críticas.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 56 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas expuestas. Las rachas de viento serán más fuertes durante la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La visibilidad podría verse reducida en momentos de lluvia, así que es importante estar atentos a las condiciones si se planea viajar o realizar actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día en Oia se caracterizará por un tiempo cambiante, con cielos cubiertos, posibilidad de lluvias y tormentas, y un viento notablemente fuerte. Se recomienda estar preparados para las inclemencias del tiempo y tomar las precauciones necesarias para disfrutar de la jornada.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales. La temperatura oscilará entre los 7 y 12 grados , siendo más fresca por la mañana y ligeramente más cálida hacia la tarde.

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se espera un cielo cubierto con tormentas y lluvias ligeras.

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, especialmente en las horas de la tarde y la noche, donde se prevén condiciones de cubierto con lluvia escasa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.