El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se espera un cielo cubierto con tormentas y lluvias ligeras.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 13 grados , siendo más frescas durante la mañana y la noche. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de 7 grados, descendiendo a 5 grados en las horas más frías. A medida que el día progrese, se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 13 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 80% en la mañana y alcanzando el 100% en las horas más cercanas al mediodía.

La probabilidad de precipitación es significativa, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que las precipitaciones acumuladas durante el día sean de hasta 2 mm, con intervalos de lluvia escasa que podrían interrumpir la rutina diaria. Las lluvias serán más intensas en la tarde, por lo que se recomienda a los residentes estar preparados y llevar paraguas si planean salir.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 32 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en zonas abiertas. La dirección del viento y su velocidad podrían contribuir a una sensación de frío mayor, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

En resumen, el tiempo en O Rosal para hoy será mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. La combinación de alta humedad y viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas y lluvias durante la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.