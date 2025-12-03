El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que rondarán los 6 grados centígrados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 90%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 5 y 12 grados. Durante la mañana, se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las horas centrales del día. La precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 1 milímetro, aunque en general se espera que las lluvias sean escasas y puntuales.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. En las horas de mayor actividad, especialmente por la tarde, se anticipa que el viento alcance rachas de hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. La dirección del viento, predominantemente del sur, podría traer consigo un ligero aumento en la temperatura hacia el final de la tarde, aunque no se espera que supere los 12 grados.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en algunos intervalos, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán de carácter ligero. La probabilidad de tormentas es baja, con un 70% en las horas de la tarde, lo que sugiere que, aunque hay posibilidad de tormentas, estas no serán generalizadas ni intensas.

A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, con mínimas que podrían llegar a los 6 grados. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, así que se recomienda precaución a quienes se desplacen por la zona.

En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un tiempo invernal, llevando consigo paraguas y abrigos, especialmente durante las horas de mayor actividad.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 3 de diciembre de 2025, Mos se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 6 grados , lo que puede resultar fresco para quienes salgan a la calle. La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% al amanecer, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

Hoy, 3 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se enfrenta a un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura oscilará entre los 4 y 6 grados , lo que puede generar una sensación de frío, acentuada por la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos.

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con un 50% de probabilidad de precipitación en las primeras horas y un 95% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que es probable que los habitantes de Tui se enfrenten a lluvias ligeras, especialmente durante la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.