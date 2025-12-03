El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la situación cambiará drásticamente. A partir de la madrugada, se espera un aumento en la nubosidad, con tormentas y lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse en las primeras horas del día.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 9 y 14 grados a lo largo del día. Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas, mientras que se espera un ligero aumento hacia la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las horas más críticas, lo que podría contribuir a una sensación de frío más intensa.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia sea escasa en las primeras horas, con acumulados que podrían llegar a 3 mm en el periodo de la mañana. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 95% en las primeras horas del día y manteniéndose en niveles elevados durante la mañana. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 70% en las horas de la tarde y la noche.

El viento será un factor importante a considerar, con rachas que podrían superar los 60 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Predominará el viento del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 32 km/h, lo que podría generar condiciones de mal tiempo y hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

Es recomendable que los residentes y visitantes de O Grove se preparen para un día inestable, con la posibilidad de tormentas y lluvias. Se aconseja llevar ropa adecuada para el frío y la lluvia, así como estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La combinación de viento fuerte y alta humedad podría hacer que las condiciones sean incómodas, por lo que es prudente evitar actividades al aire libre durante las horas más críticas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.