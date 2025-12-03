El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Nigrán según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado cubierto durante la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 7 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.
La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 1.2 mm a lo largo del día. Sin embargo, es importante estar preparados, ya que la posibilidad de tormentas también está presente, con un 80% de probabilidad en las horas de la tarde.
La humedad relativa será alta, superando el 90% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. A medida que el día avance, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde.
En cuanto al viento, se prevé que sople del este y del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 44 km/h en las horas más ventosas, especialmente entre las 22:00 y las 23:00 horas. Esto podría generar un ambiente algo incómodo, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.
A lo largo del día, se recomienda a los residentes de Nigrán que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas, ya que la combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas puede afectar la movilidad y las actividades cotidianas. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y viento.
En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy será mayormente cubierto con lluvias escasas y un ambiente fresco, lo que sugiere un día típico de invierno en la región.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales. La temperatura oscilará entre los 7 y 12 grados , siendo más fresca por la mañana y ligeramente más cálida hacia la tarde.
El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia y tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde.
El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Vigo se prepara para un tiempo mayormente inestable, con una combinación de nubes y precipitaciones que marcarán la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con intervalos de nubes altas y una probabilidad de tormenta que alcanzará el 70% en las primeras horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 8 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.
