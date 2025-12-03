El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

Hoy, 3 de diciembre de 2025, Mos se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 6 grados , lo que puede resultar fresco para quienes salgan a la calle. La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% al amanecer, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas irán cambiando. Se espera que el cielo se mantenga mayormente cubierto, con momentos de lluvia ligera. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando hasta un 60% en las primeras horas y aumentando a un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que es probable que los habitantes de Mos se enfrenten a lluvias intermitentes durante la mañana.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de entre 3 y 7 km/h, aumentando en intensidad a medida que el día avanza. En las horas centrales del día, el viento podría alcanzar rachas de hasta 17 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

Durante la tarde, la temperatura podría experimentar un ligero aumento, alcanzando hasta 11 grados , pero la sensación de frío persistirá debido a la alta humedad y el viento. Las condiciones seguirán siendo mayormente cubiertas, con una probabilidad de tormenta que se incrementa a un 70% entre las 19:00 y la 01:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles tormentas, especialmente en la noche.

La precipitación acumulada a lo largo del día podría llegar a ser significativa, con estimaciones que varían entre 0.5 y 1 mm en las primeras horas y hasta 0.9 mm en la tarde. Esto podría generar charcos y una sensación de incomodidad para quienes se desplacen al aire libre.

En resumen, el día en Mos se presenta como un día de inestabilidad, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen adecuadamente, llevando paraguas y abrigos, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que rondarán los 6 grados centígrados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 90%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

Hoy, 3 de diciembre de 2025, Redondela se prepara para un día mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con intervalos nubosos, aunque a medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, alcanzando un estado cubierto en la tarde.

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Vigo se prepara para un tiempo mayormente inestable, con una combinación de nubes y precipitaciones que marcarán la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con intervalos de nubes altas y una probabilidad de tormenta que alcanzará el 70% en las primeras horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 8 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.