El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

Hoy, 3 de diciembre de 2025, Moraña se prepara para un día mayormente nublado, con un ambiente fresco y condiciones de lluvia intermitente. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de muy nuboso y cubierto, especialmente en la tarde y noche.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 5 y 11 grados . Durante la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 5 grados, subiendo ligeramente a 6 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 11 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas frescas, puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas pero constantes a lo largo del día. Se estima una probabilidad de precipitación del 55% en la mañana, aumentando a un 90% en la tarde y alcanzando el 100% durante la noche. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en las horas de mayor actividad. La probabilidad de tormentas es moderada, especialmente en la tarde, con un 20% de posibilidad de tormenta entre las 13:00 y las 19:00 horas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las condiciones de lluvia continuarán, con una probabilidad de precipitación del 100% hasta la medianoche. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia más intensa, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, Moraña experimentará un día fresco y húmedo, con cielos mayormente nublados y posibilidades de lluvia, especialmente en la tarde y noche. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes salgan deben estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.