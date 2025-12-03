El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

Hoy, 3 de diciembre de 2025, Mondariz se prepara para un día mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 6 grados centígrados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 98%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, oscilando entre los 5 y 11 grados. La máxima se alcanzará en las horas centrales de la tarde, cuando el termómetro podría llegar a los 11 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la combinación de la humedad y el viento.

El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 25 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 2 mm en la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en las horas de la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Mondariz necesiten paraguas o impermeables si planean estar al aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que indica que, aunque la lluvia será un factor, no se anticipan tormentas severas. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que el cielo permanezca cubierto. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío persistente. La puesta de sol se producirá a las 18:02, marcando el final de un día gris y húmedo en Mondariz.

En resumen, hoy será un día marcado por la nubosidad y la probabilidad de lluvias, con temperaturas frescas y un viento moderado. Es recomendable planificar actividades al aire libre con precaución y estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.