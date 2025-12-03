El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moaña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 3 de diciembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con intervalos de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén cielos cubiertos, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.
A lo largo de la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con lluvias ligeras que podrían acumular hasta 1 mm de precipitación. La probabilidad de precipitación es del 60% en las primeras horas, aumentando a un 100% entre las 7 y las 13 horas, lo que sugiere que es probable que los habitantes de Moaña necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que alcanzarán los 10 a 14 km/h, aumentando en algunos momentos a 29 km/h. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente en las zonas costeras, donde el viento del mar puede ser más fuerte. A medida que avance el día, se espera que el viento cambie a direcciones del sur y suroeste, con rachas que podrían superar los 50 km/h en las horas de la tarde y la noche.
La tarde traerá consigo un aumento en la probabilidad de tormentas, especialmente entre las 19 y las 21 horas, donde la probabilidad de tormenta se eleva al 75%. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 a 11 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad.
En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida en momentos de lluvia, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. Los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes y mantenerse informados sobre cualquier alerta meteorológica que pueda emitirse a lo largo del día.
A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas que descenderán a alrededor de 7 grados. La combinación de viento, lluvia y temperaturas frescas hará que sea un día ideal para quedarse en casa, disfrutando de actividades interiores.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.
