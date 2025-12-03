El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes se intensifiquen, llevando a un estado de cielo cubierto con lluvias intermitentes.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 83% y el 100% a lo largo del día. Esto generará un ambiente húmedo y fresco, típico de esta época del año.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la cantidad de lluvia sea escasa, con acumulados que podrían llegar hasta 3 mm en las horas más intensas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la tarde y la noche, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 29 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 50 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas será moderada, con un 75% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo tormentas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. Es aconsejable estar atento a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento fuerte hará que sea un día ideal para actividades en interiores. Si se planea salir, es fundamental estar preparado para las condiciones cambiantes y llevar ropa adecuada para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.