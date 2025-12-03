El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y húmedo, con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes se intensifiquen, llevando a un ambiente cubierto con lluvias escasas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 12 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 8 grados, descendiendo ligeramente a 7 grados en la tarde, y alcanzando un máximo de 12 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. En particular, se prevé que la humedad se mantenga en torno al 84% durante la mañana, aumentando a un 95% en la tarde. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede hacer que el día se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 24 km/h. En las primeras horas, se registrará una velocidad de 9 km/h, aumentando a 24 km/h hacia la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en zonas abiertas, lo que podría afectar la sensación térmica.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con un total acumulado de aproximadamente 3 mm a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere que es probable que los residentes de Meaño necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

Además, existe una probabilidad del 70% de tormentas durante la tarde, aunque estas no se anticipan como severas. Sin embargo, es recomendable estar atentos a las condiciones climáticas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un tiempo fresco, nublado y húmedo, con lluvias ligeras y un viento moderado. Los residentes deben prepararse para un día invernal, con la posibilidad de tormentas y un ambiente general de inestabilidad.

