El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que rondarán los 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría contribuir a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 6 y 12 grados . La máxima se alcanzará en las horas de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 12 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la combinación de la humedad y el viento.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se anticipan rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 53 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se encuentren al aire libre.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 100% también entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que oscilan entre 0.1 y 3 mm en diferentes periodos del día. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé una probabilidad del 65% de tormentas en las primeras horas del día, disminuyendo a un 10% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, la posibilidad de tormentas se incrementa nuevamente en la tarde, con un 75% de probabilidad entre las 19:00 y las 01:00 horas del día siguiente.

En resumen, Marín experimentará un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes y un viento notablemente fuerte en la tarde. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones invernales, manteniendo precauciones ante la posibilidad de tormentas y el aumento de la velocidad del viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.