El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marín según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que rondarán los 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría contribuir a una sensación de frío más intensa.
A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 6 y 12 grados . La máxima se alcanzará en las horas de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 12 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la combinación de la humedad y el viento.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se anticipan rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 53 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se encuentren al aire libre.
La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 100% también entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que oscilan entre 0.1 y 3 mm en diferentes periodos del día. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.
En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé una probabilidad del 65% de tormentas en las primeras horas del día, disminuyendo a un 10% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, la posibilidad de tormentas se incrementa nuevamente en la tarde, con un 75% de probabilidad entre las 19:00 y las 01:00 horas del día siguiente.
En resumen, Marín experimentará un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes y un viento notablemente fuerte en la tarde. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones invernales, manteniendo precauciones ante la posibilidad de tormentas y el aumento de la velocidad del viento.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.
- Condenado un joven boxeador por la paliza a dos chicos en una zona de ocio de Vigo
- El nuevo espacio ciudadano en el relleno de Beiramar recibe 11 ofertas para su construcción
- Cafersa fía a una mina subterránea el futuro de 125 empleos en Galicia
- Desalojado un edificio en la avenida de Vigo en Cangas por un incendio
- La residencia para opositores de élite: la concentración tiene un alto precio
- El resurgir de O Sisto: veinte vecinos reviven una aldea que llegó a estar casi deshabitada
- Retenciones en la VG-20 en Vigo tras quedar atravesado un camión
- El vigués Jorge Juan Costas, 'padre' de la baliza V16, aclara las dudas sobre el dispositivo que sustituirá a los triángulos desde enero de 2026