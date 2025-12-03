El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con nubes altas que irán aumentando en densidad a medida que avanza la jornada. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia.

Las temperaturas se mantendrán frías, oscilando entre los 3 y 8 grados a lo largo del día. Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, mientras que se espera un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando un máximo de 8 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 87% y el 100% durante todo el día. Esto generará un ambiente húmedo y frío, por lo que se recomienda a los habitantes de Lalín abrigarse adecuadamente si planean salir.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que la lluvia será escasa en las primeras horas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm entre las 6:00 y las 7:00. Sin embargo, a partir de las 13:00, las lluvias se intensificarán, alcanzando hasta 0.7 mm hacia las 12:00 y continuando con ligeras lluvias hasta la noche. La lluvia podría ser intermitente, pero se prevé que se mantenga durante varias horas, especialmente en la tarde.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Se espera que las rachas de viento alcancen hasta 57 km/h hacia la noche, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. La combinación de viento y humedad podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas frías. Se recomienda precaución al salir, especialmente por el viento y la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.