El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

Hoy, 3 de diciembre de 2025, A Illa de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes se intensifiquen, dando paso a un ambiente más gris y húmedo.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 8 a 12 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 8 grados, y se elevará ligeramente a 12 grados en las horas centrales del día. Esta estabilidad térmica, combinada con una alta humedad relativa que alcanzará hasta el 97%, generará una sensación de frío que podría ser más intensa de lo habitual.

La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando el 100% en las horas de la tarde y la noche. Se anticipan intervalos de lluvia escasa, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente en la tarde, cuando se prevén hasta 3 mm de lluvia. Las lluvias serán intermitentes, lo que significa que habrá momentos de pausa, pero también se prevén chubascos que podrían ser más intensos.

El viento jugará un papel importante en la sensación térmica del día. Se registrarán vientos del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 51 km/h en las horas más ventosas. Esto, sumado a la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se recomienda a los habitantes y visitantes de A Illa de Arousa que se abriguen adecuadamente y estén preparados para condiciones de viento fuerte, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 70% en las horas de la tarde y la noche. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, por lo que es aconsejable mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y evitar actividades al aire libre en caso de que se produzcan tormentas.

En resumen, el día en A Illa de Arousa se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y un alto potencial de lluvia y tormentas, lo que sugiere que es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y prepararse para un tiempo invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.