El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y con probabilidades significativas de precipitación. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará considerablemente, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales. La temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados durante la mayor parte del día, con mínimas que podrían descender a 6 grados en las primeras horas y máximas que alcanzarán los 13 grados por la tarde.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 75% y el 100%, lo que generará una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad, combinado con la nubosidad, sugiere que la probabilidad de precipitaciones será elevada, especialmente en la tarde y la noche. Se espera que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en total, aunque la probabilidad de que se produzcan es del 90% en las horas de la tarde.

A lo largo del día, el viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 56 km/h en las horas más ventosas, especialmente por la tarde. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para disipar la sensación de frío, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar las condiciones climáticas.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad de que se produzcan es del 75% en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo algunas rachas de viento más intensas y un aumento en la actividad eléctrica. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es menor en la mañana, donde se espera un tiempo más tranquilo.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimas de 8 grados. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, por lo que se aconseja precaución a quienes se desplacen por la zona.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente nublado con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, especialmente en lo que respecta a la posibilidad de tormentas por la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.