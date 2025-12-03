El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia y tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 6 y 12 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 7 grados, descendiendo ligeramente a 6 grados en la mañana. A medida que el día avanza, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 12 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% por la mañana y alcanzando hasta un 96% en las horas de la tarde y la noche. Esta elevada humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas pero constantes a lo largo del día. Se estima una acumulación de hasta 1.5 mm de lluvia, con las probabilidades de precipitación aumentando considerablemente en la tarde y la noche. Las primeras lluvias podrían comenzar a caer alrededor de las 3 de la tarde, con una probabilidad del 75% de que se produzcan. Las tormentas también son una posibilidad, especialmente en las horas de la tarde, con un 80% de probabilidad de tormenta entre las 7 y las 9 de la noche.

El viento soplará del este y del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad para quienes se desplacen al aire libre.

Es recomendable que los residentes de Gondomar se preparen para un día de clima variable, llevando consigo paraguas y abrigos, especialmente si planean estar fuera durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.