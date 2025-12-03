El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Forcarei según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 40% en las primeras horas, aumentando a un 100% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente en la tarde.
Las temperaturas se mantendrán frías, oscilando entre los 3 y 8 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 3 grados, aumentando ligeramente a 4 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 8 grados en la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, que soplará del suroeste con rachas que alcanzarán hasta 55 km/h en las horas pico.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y manteniéndose por encima del 90% durante la mayor parte de la jornada. Esto, combinado con la bruma y la niebla que se espera en la mañana, podría dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.
En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia será escasa en las primeras horas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm. Sin embargo, a medida que avance el día, se prevé un aumento en la intensidad de las lluvias, especialmente en la tarde, donde se podrían registrar hasta 3 mm de lluvia. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias significativas durante ese período.
El viento, que soplará del suroeste, variará en intensidad a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 18:00 y las 21:00, alcanzando hasta 55 km/h. Esto podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, podría afectar la estabilidad de estructuras ligeras.
En resumen, el tiempo en Forcarei hoy será mayormente cubierto, con tormentas y lluvias escasas, temperaturas frías y un viento fuerte del suroeste. Se aconseja a la población que tome precauciones ante las condiciones climáticas adversas y que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.
